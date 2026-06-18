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В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире: первые подробности

10:42 18.06.2026 Чт
1 мин
Что известно об этом инциденте?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире: первые подробности Иллюстративное фото: мужчина в Тернополе взял женщину в заложницы (Getty Images)
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В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

На месте работает полиция

Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, на месте работают сотрудники полиции спецназначения и другие профильные службы.

С мужчиной ведутся переговоры.

Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. Жители Тернополя говорят, что конфликт продолжается ещё с ночи и что на месте происшествия якобы слышались выстрелы.

Напоминаем, что недавно подобный случай произошёл в Киеве. Мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире.

Недавно также в Дарницком районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе. Нарушителя обезвредили с помощью наручников.

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