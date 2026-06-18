В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире: первые подробности

В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. Жители Тернополя говорят, что конфликт продолжается ещё с ночи и что на месте происшествия якобы слышались выстрелы.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, на месте работают сотрудники полиции спецназначения и другие профильные службы.

Напоминаем, что недавно подобный случай произошёл в Киеве. Мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире.

Недавно также в Дарницком районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе. Нарушителя обезвредили с помощью наручников.