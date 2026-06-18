У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці

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У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережах та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.