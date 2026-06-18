У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці
У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережах та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.
На місці працює поліція
Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби.
З чоловіком ведуться перемовини.
Про випадок повідомили очевидці в соцмережах. Тернополяни кажуть, що конфлікт триває ще з ночі і що на місці події начебто чули постріли.
Нагадуємо, нещодавно схожий випадок стався у Києві. Чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі.
Нещодавно також у Дарницькому районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі. Порушника знешкодили за допомогою кайданок.