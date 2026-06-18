ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці

10:42 18.06.2026 Чт
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці Ілюстративне фото: чоловік у Тернополі захопив заручницю (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережах та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.

На місці працює поліція

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби.

З чоловіком ведуться перемовини.

Про випадок повідомили очевидці в соцмережах. Тернополяни кажуть, що конфлікт триває ще з ночі і що на місці події начебто чули постріли.

Нагадуємо, нещодавно схожий випадок стався у Києві. Чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі.

Нещодавно також у Дарницькому районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі. Порушника знешкодили за допомогою кайданок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тернопіль Захоплення заручників
Новини
"Вся Москва горит!": все про наслідки масованої атаки на столицю Росії (фото, відео)
"Вся Москва горит!": все про наслідки масованої атаки на столицю Росії (фото, відео)
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла