У Тернополі посилили карантинні обмеження, введені через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Так, сьогодні на засіданні штабу було погоджено введення додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Було заборонено:

масово відвідувати кладовища та проводити поминальні відправи;

продавати вагове морозиво, напої на розлив через дрібно-роздрібну торгівлю;

роботу пунктів прийому вторинної сировини;

роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Крім того, власників банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків зобов'язали не менше двох разів на день прибирати та проводити дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали умови для послаблення карантинних обмежень в Україні. Послаблення карантину буде можливим, якщо після Великодніх свят захворюваність не почне зростати.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін скоротив кількість працюючих пунктів пропуску на державному кордоні через посилення карантину. Сьогодні було ухвалено рішення про закриття 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.