Запретили посещать кладбища
В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Так, сегодня на заседании штаба было согласовано введение дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Было запрещено:
Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не меньше двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.
Напомним, ранее в Минздраве назвали условия для ослабления карантинных ограничений в Украине. Ослабление карантина будет возможным, если после Пасхальных праздников заболеваемость не начнет расти.
Также РБК-Украина писало, что Кабмин сократил количество работающих пунктов пропуска на государственной границе из-за ужесточения карантина. Сегодня было принято решение о закрытии 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.