У МОЗ назвали умови для пом'якшення карантину

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Рішення про пом'якшення будуть прийматися після Пасхи

Міністерство охорони здоров'я може запропонувати кроки пом'якшення карантину в Україні через тиждень після Великодня. Про це в інтерв'ю "Новий час" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо люди не будуть дотримуватися карантинні обмеження, через 5-7 днів після Великодня в Україні буде найбільше число інфікованих.

"Ми будемо спостерігати за динамікою у країнах Європейського союзу, і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом'якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всі умови карантину. Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше число інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантин. А після цього будемо приймати рішення. Якщо люди почнуть масово всі порушувати, то у нас може бути величезний сплеск", - повідомив Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент недоцільно говорити про вихід з карантину. За його словами, пом'якшення карантину можливо після того, коли в Україні буде спостерігатися постійне зменшення захворюваності.

Крім цього повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували антирекорд за кількістю захворювань. За 14 квітня підтвердили 392 нових випадку COVID-19. Всього в країні підтверджено 3764 захворювань.