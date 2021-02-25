У Тернополі сталася ще одна спалах кишкової інфекції в дитсадку

У Тернополі зафіксували чергову спалах захворювань на гостру кишкову інфекцію в дитячому саду. Заразилися відразу 6 дітей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій .

"Стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.

Відзначається, що діти заразилися 2014-2018 років народження. Двоє з них були госпіталізовані, четверо - лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, це вже не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області. Так, минулого тижня заразилися відразу 11 дітей в одному з дитсадків Тернополя.

Пізніше ще одна спалах відбувся в Тернопільській області в дитсадку Джурина. Заразилися 9 дітей.

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня в Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.

Крім цього повідомлялося, що рік тому в Миколаївській області сталася масове отруєння в дитячому саду.