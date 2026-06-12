В Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью, - Лубинец

В Тернопольском ТЦК и СП содержатся люди с психическими расстройствами и инвалидностью. Пятеро из них уже удалось освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Проверка представителями уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявила, что в Тернопольском ТЦК содержатся люди с психическими расстройствами и инвалидностью.

"Только что мои представители вернулись с мониторингового визита в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП. Это очередная ситуация, которая показывает: реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня - она была нужна еще вчера", - сообщил он.

Благодаря вмешательству команды омбудсмена было немедленно освобождено 5 человек, которые не подлежали мобилизации.

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Отмечается, что во время визита к месту, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.

"То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", - рассказал омбудсмен.

Во время общения тет-а-тет люди рассказали о возможных нарушениях при мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК.

Все изложенные факты задокументированы, о них уже сообщено руководство.

Среди тех, кого уволили после проверки, - мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами (по этическим соображениям диагнозы не разглашаются), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

Лубинец добавил, что по результатам проверки официально подготовил соответствующее реагирование для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных случаев в будущем.