Сроки сдвинулись? Зеленский рассказал, когда подготовят письменные гарантии безопасности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина совместно с партнерами планирует подготовить письменную конфигурацию гарантий безопасности уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что они много говорили о гарантиях безопасности. 

По словам Зеленского, сейчас над наработкой каждого компонента работают советники по вопросам нацбезопасности.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - пообещал он. 

Также Зеленский уточнил, что в ходе разговора Эрдоган рассказал, что привлекает к процессу министра обороны Яшара Гюлера, чтобы понять, как его страна может помочь в гарантировании безопасности Украине, в том числе в Черном море. 

Сроки подготовки письменных гарантий безопасности

Напомним, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение недели или десяти дней планируется формализовать на бумаге гарантии безопасности для Украины.

Уже в четверг, 21 августа, глава украинского государства заверял, что конфигурацию гарантий безопасности для Украины планируется подготовить до возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь президент США Дональд Трамп недавно отмечал, что Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, а Вашингтон будет поддерживать такие гарантии.

