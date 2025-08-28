Сроки сдвинулись? Зеленский рассказал, когда подготовят письменные гарантии безопасности

Глава государства по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что они много говорили о гарантиях безопасности.

По словам Зеленского, сейчас над наработкой каждого компонента работают советники по вопросам нацбезопасности.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - пообещал он.

Также Зеленский уточнил, что в ходе разговора Эрдоган рассказал, что привлекает к процессу министра обороны Яшара Гюлера, чтобы понять, как его страна может помочь в гарантировании безопасности Украине, в том числе в Черном море.