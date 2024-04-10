Терминалы Starlink в Украине: Bloomberg узнал, сколько Пентагон заплатил за контракт

Стоимость контракта на размещение терминалов Starlink в Украине составляет 23 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Американский чиновник, попросивший не называть его имени, поскольку детали контракта ранее не разглашались, охарактеризовал эту услугу как жизненно важную часть помощи в обеспечении безопасности, которую США оказывают Украине.
Контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink компании SpaceX действует с июня прошлого года по следующий месяц, и чиновник отказался сообщить, будет ли он продлен.
США отказались раскрыть размер контракта после того, как в прошлом году Bloomberg сообщило об этом соглашении. На вопрос о том, что изменилось, чиновник указал на запрос по закону о свободе информации, поданный Defense Daily, вашингтонским бюллетенем по оборонной торговле.
Американские военные чиновники высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после вторжения России, поддерживая связь с гражданским населением и обеспечивая важнейшие коммуникации для военных страны.
Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают критически важную инфраструктуру связи во время войны с Россией, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в мае 2022 года.
Илон Маск неоднократно высказывал свое отношение к использованию Украиной терминалов, утверждая, что они предназначены для частного, а не военного использования.
Напомним, ранее американское издание CNN опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.
Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.
В середине сентября западные СМИ сообщали о том, что Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением действий Маска, заблокировавшего спутниковый интернет Starlink возле Крыма. Там полагают, что Маск мог поставить под угрозу национальную безопасность.
Добавим также, Илон Маск оскандалился постом в соцсети, в котором высмеял просьбы президента Владимира Зеленского о помощи Украине для отражения агрессии РФ.
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