В Сенате США хотят расследовать блокировку Маском Starlink для Украины

Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением действий миллиардера Илона Маска, заблокировавшего спутниковый интернет Starlink возле Крыма. Там полагают, что Маск мог поставить под угрозу национальную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава комитета Джек Рид заявил, что сообщения об использовании Starlink в Украине обнаружили "серьезные проблемы ответственности с национальной безопасностью", поэтому комитет изучает действия Маска.

По словам сенатора, комитет рассмотрит рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - подчеркнул Джек Рид.

Другие сенаторы, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, просят от Пентагона дать ответ, почему миллиардер, а не правительство США, решал, когда Украина может использовать Starlink.

Сенаторы планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине.

При этом в комитете Сената заявили, что официальное расследование еще не начато, сейчас идет только сбор информации.

Скандал со Starlink

Напомним, американское издание CNN опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

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