Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый интернет Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Однако сейчас "вся линия фронта работает на них".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе "Ялтинской европейской стратегии".
"Я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику", - сказал он.
Буданов не раскрывал подробностей, но отметил, что военные "сразу поняли, что просто там нет покрытия".
При этом руководитель разведки подчеркнул, что системы Starlink "сыграли очень значительную роль и играют ее сейчас". Наши военные продолжают использовать антенны, сами системы Starlink для связи, передачи информации от дронов, особенно в отдаленных командных пунктах.
"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты - абсолютно вся линия фронта работает на них", - подчеркнул Буданов.
Что этому предшествовало
Напомним, 7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот.
Миллиардер якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников. Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия.
При этом в разведке подчеркивают, что заявления Илона Маска следует тщательно проверить.
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