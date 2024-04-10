Термінали Starlink в Україні: Bloomberg дізнався, скільки Пентагон заплатив за контракт

Американський чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки деталі контракту раніше не розголошували, охарактеризував цю послугу як життєво важливу частину допомоги в забезпеченні безпеки, яку США надають Україні.

Контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink компанії SpaceX діє з червня минулого року до наступного місяця, і чиновник відмовився повідомити, чи буде він продовжений.

США відмовилися розкрити розмір контракту після того, як минулого року Bloomberg повідомило про цю угоду. На запитання про те, що змінилося, чиновник вказав на запит за законом про свободу інформації, поданий Defense Daily, вашингтонським бюлетенем з оборонної торгівлі.

Американські військові чиновники високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink зіграли в Україні після вторгнення Росії, підтримуючи зв'язок із цивільним населенням і забезпечуючи найважливіші комунікації для військових країни.

Україна отримала 10 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують критично важливу інфраструктуру зв'язку під час війни з Росією, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у травні 2022 року.

Ілон Маск неодноразово висловлював своє ставлення до використання Україною терміналів, стверджуючи, що вони призначені для приватного, а не військового використання.

