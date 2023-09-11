Маск оправдался за отключение Starlink возле Крыма и заявил, что будет бороться за Америку

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не считает себя предателем из-за отключения системы Starlink в районе Крыма.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Маск заявил, что является гражданином США и имеет только американский паспорт. США же не объявляли войну России.

"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет", - заявил Маск.

Следует отметить, что ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что спутниковая связь Илона Маска Starlink является жизненно важным инструментом для Украины.

Starlink в Украине

По последним данным, наше государство получило с начала войны 42 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Миллиардер якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора.

Впоследствии сам Илон Маск заявил, что онне давал такую задачу своим специалистам, поскольку Starlink там не работал. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый интернет некоторое время не работал возле Крыма .

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