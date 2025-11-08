ua en ru
Португалия отменила защиту белорусам, которые бежали из Украины из-за войны

Португалия, Суббота 08 ноября 2025 15:57
Португалия отменила защиту белорусам, которые бежали из Украины из-за войны Иллюстративное фото: Португалия отменила защиту белорусам (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Управление по вопросам интеграции, миграции и убежища Португалии (AIMA) обязало ряд граждан Беларуси, которые пользовались временной защитой в стране, покинуть ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SIC Notícias.

Речь идет о белорусах, которые прибыли в Португалию из Украины после начала полномасштабного вторжения России и получили статус временной защиты. Теперь у них есть 20 дней, чтобы добровольно выехать, иначе им грозит депортация.

Некоторые из пострадавших рассказывают, что покинули Беларусь еще в 2020 году после участия в акциях протеста против режима Александра Лукашенко. Они опасаются арестов и преследований в случае возвращения.

"Я делала публикации в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. В Беларуси людей могут арестовать даже за лайк под постом. А я не только лайкала, но и писала сама", - рассказала белоруска Татьяна в комментарии журналистам.

В комментарии SIC Notícias в AIMA объяснили, что приказ о добровольном выезде может получить любое лицо со статусом временной защиты - независимо от возраста.

Издание также сообщило о случае, когда Португалия отменила временную защиту 10-летней девочке, рожденной в России в семье украинских родителей.

"Они (AIMA - ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", - сказал SIC Notícias адвокат семьи Даниэла Кастро.

Литва перекрыла границу с Беларусью на месяц

Напомним, правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.

Причиной ограничений стали контрабандные воздушные шары, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы. Власти считают это элементом гибридного давления.

Польша планировала открыть границу с Беларусью

В начале сентября польские власти закрывали все пункты пропуска на границе с Беларусью. Причиной тогда стали совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025".

Уже 23 сентября, когда учения закончились, премьер Польши Дональд Туск рассказал, что Польша снова открывает пункты пропуска на границе с Беларусью.

Недавно Туск заявил, что Польша готова открыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. На одном из них будут действовать ограничения.

