Португалия отменила защиту белорусам, которые бежали из Украины из-за войны

Управление по вопросам интеграции, миграции и убежища Португалии (AIMA) обязало ряд граждан Беларуси, которые пользовались временной защитой в стране, покинуть ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SIC Notícias .

Речь идет о белорусах, которые прибыли в Португалию из Украины после начала полномасштабного вторжения России и получили статус временной защиты. Теперь у них есть 20 дней, чтобы добровольно выехать, иначе им грозит депортация.

Некоторые из пострадавших рассказывают, что покинули Беларусь еще в 2020 году после участия в акциях протеста против режима Александра Лукашенко. Они опасаются арестов и преследований в случае возвращения.

"Я делала публикации в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. В Беларуси людей могут арестовать даже за лайк под постом. А я не только лайкала, но и писала сама", - рассказала белоруска Татьяна в комментарии журналистам.

В комментарии SIC Notícias в AIMA объяснили, что приказ о добровольном выезде может получить любое лицо со статусом временной защиты - независимо от возраста.

Издание также сообщило о случае, когда Португалия отменила временную защиту 10-летней девочке, рожденной в России в семье украинских родителей.

"Они (AIMA - ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", - сказал SIC Notícias адвокат семьи Даниэла Кастро.