Португалия отменила защиту белорусам, которые бежали из Украины из-за войны
Управление по вопросам интеграции, миграции и убежища Португалии (AIMA) обязало ряд граждан Беларуси, которые пользовались временной защитой в стране, покинуть ее территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SIC Notícias.
Речь идет о белорусах, которые прибыли в Португалию из Украины после начала полномасштабного вторжения России и получили статус временной защиты. Теперь у них есть 20 дней, чтобы добровольно выехать, иначе им грозит депортация.
Некоторые из пострадавших рассказывают, что покинули Беларусь еще в 2020 году после участия в акциях протеста против режима Александра Лукашенко. Они опасаются арестов и преследований в случае возвращения.
"Я делала публикации в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. В Беларуси людей могут арестовать даже за лайк под постом. А я не только лайкала, но и писала сама", - рассказала белоруска Татьяна в комментарии журналистам.
В комментарии SIC Notícias в AIMA объяснили, что приказ о добровольном выезде может получить любое лицо со статусом временной защиты - независимо от возраста.
Издание также сообщило о случае, когда Португалия отменила временную защиту 10-летней девочке, рожденной в России в семье украинских родителей.
"Они (AIMA - ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", - сказал SIC Notícias адвокат семьи Даниэла Кастро.
Литва перекрыла границу с Беларусью на месяц
Напомним, правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.
Причиной ограничений стали контрабандные воздушные шары, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы. Власти считают это элементом гибридного давления.
Польша планировала открыть границу с Беларусью
В начале сентября польские власти закрывали все пункты пропуска на границе с Беларусью. Причиной тогда стали совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025".
Уже 23 сентября, когда учения закончились, премьер Польши Дональд Туск рассказал, что Польша снова открывает пункты пропуска на границе с Беларусью.
Недавно Туск заявил, что Польша готова открыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. На одном из них будут действовать ограничения.