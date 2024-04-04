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На территории Молдовы обнаружили обломки российского дрона (фото)

Архивное фото: на территории Молдовы обнаружили обломки российского дрона (t.me/politiadefrontiera)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Молдовы сегодня, 4 апреля, на своей территории обнаружили обломки уничтоженного дрона с надписью "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.

Около 14:15, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле "Герань-2".

Фрагменты были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

Фото: Обломки дрона (t.me/politiadefrontiera)

На место немедленно прибыли компетентные органы, а доступ к месту, где были обнаружены обломки дрона, был ограничен. Сейчас обломки дрона анализируют специалисты.

Не первый случай

В Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

На следующий день стало известно, что на месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине обнаружили не только обломки беспилотника, но и 50 кг взрывчатки.

Также в Украине зафиксировали пролет российского дрона через Молдову во время массированной атаки в ночь на 27 февраля. В воздушных силах не видят в этом случае ничего сенсационного, ведь подобное происходит не впервые.

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