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На території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)

Архівне фото: на території Молдови виявили уламки російського дрона (t.me/politiadefrontiera)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Молдови сьогодні, 4 квітня, на своїй території виявили уламки знищеного дрона з написом "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Республіки Молдова.

Близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

Фото: Уламки дрона (t.me/politiadefrontiera)

На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Не перший випадок

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною прикордонники виявили фрагменти дрона типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На наступний день стало відомо, що на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки безпілотника, а й 50 кг вибухівки.

Також в Україні зафіксували проліт російського дрона через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого. У Повітряних силах не бачать у цьому випадку нічого сенсаційного, адже подібне відбувається не вперше.

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