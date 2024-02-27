В Молдове опревергли пролет дронов РФ во время атаки ночью: что говорят в Воздушных силах

В Украине зафиксировали пролет российского дрона через Молдову во время массированной атаки в ночь на 27 февраля. В Воздушніх силах не видят в єтом случае ничего сенсациооного, ведь подобное происходит не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Я знал, что сегодня будет "топ новостью", пролетевший "Шахед" через Молдову. Ну это же было уже и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости, пролетающих через Молдову или Приднестровье, анклав российский, и ракеты крылатые и "Шахеды". Ну и в этот раз безусловно был зафиксирован такой пролет по радиолокационным системам", - сказал он.

По словам спикера, "ничего странного здесь нет", потому что Россия производит свои провокационные действия на этом направлении далеко не впервые.

"Это не только беспилотники ударного типа, но и разведывательные БПЛА часто даже приближались к территории Румынии. Ну типа "Орлан" или какие-то это было раньше, год или полгода назад. Такие случаи были тоже. Поэтому ничего особенного в этой новости нет. Он пролетел, сократил себе, так сказать, путь и таким образом попал с юга на территорию нашего государства, где был уничтожен нашей ПВО", - констатировал Игнат.

Обстрел Украины

Оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П во время обстрела Украины в ночь на 27 февраля. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.

При этом, в Минобороны Молдовы заявили, что ударные беспилотники российских военных, запущенные во время очередной воздушной атаки по Украине вечером в понедельник, 27 февраля, не залетали на территорию Молдовы.

Отметим, что это действительно не первый подобный случай. Например, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.