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Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова

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Харків, Понеділок 01 листопада 2021 21:27
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова Фото: Ігор Терехов, переможець виборів мера Харкова (facebook.com/ihor.terekhov)
Автор: Дмитро Левицький

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за визнання Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова. Його підтримали 50,66% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міської ТВК.

Рішення ухвалили одноголосно.

"На підставі протоколу про результати голосування (ТВК - ред.) постановляє визнати обраним харківським міським головою Ігоря Терехова, який набрав 146 240 голосів", - заявила голова виборчкому.

Тепер проект постанови підпишуть спостерігачі та члени ТВК, потім його буде офіційно опубліковано.

Нагадаємо, явка виборців у Харкові склала 28,6%, що дуже мало у порівнянні з 2015 роком, коли на місцевих виборах явка становила 45,5%.

Більше про вибори в Харкові - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".

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