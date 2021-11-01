З'явилися результати виборів мера Харкова: чи буде другий тур
Колаж РБК-Україна: Ігор Терехов та Михайло Добкін, кандидати в мери Харкова
Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Харкова. На посаду мера претендували 10 кандидатів, зокрема Ігор Терехов та Михайло Добкін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ТВК.
Терехов набрав 50,66% голосів. За нього проголосували 146 240 мешканців Харкова. Таким чином вибори мера Харкова відбулися в один тур.
Скільки голосів отримали інші кандидати:
- Віктор Величков - 1 033,
- Михайло Добкін - 82 008,
- Дмитро Маринін - 2 545,
- Аліна Мустафаєва - 9 151,
- Костянтин Немічев - 20 295,
- Володимир Плетньов - 8 106,
- Сергій Ряполов - 1 267,
- Олександр Скорик - 15 462,
- Денис Ярославський - 5 660.
Нагадаємо, екзит-поли прогнозували, що вибори мера Харкова пройдуть в один тур.
Також РБК-Україна писало, що явка виборців у Харкові склала 28,6%, тоді як у 2015 році на місцевих виборах явка становила 45,5% виборців.
Більше про вибори - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".