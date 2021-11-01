З'явилися результати виборів мера Харкова: чи буде другий тур

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ТВК .

Терехов набрав 50,66% голосів . За нього проголосували 146 240 мешканців Харкова. Таким чином вибори мера Харкова відбулися в один тур.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували, що вибори мера Харкова пройдуть в один тур.

Також РБК-Україна писало, що явка виборців у Харкові склала 28,6%, тоді як у 2015 році на місцевих виборах явка становила 45,5% виборців.

Більше про вибори - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".