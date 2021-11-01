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З'явилися результати виборів мера Харкова: чи буде другий тур

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Харків, Понеділок 01 листопада 2021 21:13
З'явилися результати виборів мера Харкова: чи буде другий тур Колаж РБК-Україна: Ігор Терехов та Михайло Добкін, кандидати в мери Харкова
Автор: Дмитро Левицький

Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Харкова. На посаду мера претендували 10 кандидатів, зокрема Ігор Терехов та Михайло Добкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ТВК.

Терехов набрав 50,66% голосів. За нього проголосували 146 240 мешканців Харкова. Таким чином вибори мера Харкова відбулися в один тур.

Скільки голосів отримали інші кандидати:

  • Віктор Величков - 1 033,
  • Михайло Добкін - 82 008,
  • Дмитро Маринін - 2 545,
  • Аліна Мустафаєва - 9 151,
  • Костянтин Немічев - 20 295,
  • Володимир Плетньов - 8 106,
  • Сергій Ряполов - 1 267,
  • Олександр Скорик - 15 462,
  • Денис Ярославський - 5 660.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували, що вибори мера Харкова пройдуть в один тур.

Також РБК-Україна писало, що явка виборців у Харкові склала 28,6%, тоді як у 2015 році на місцевих виборах явка становила 45,5% виборців.

Більше про вибори - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".

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Кандидати в мери Харкова
Кандидати в мери Харкова
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Чи буде другий тур
Чи буде другий тур