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Терехов про захист Харкова: укріплюємо місто кількома кільцями оборони

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські спеціалісти продовжують посилювати захист Харкова. Місто укріплюють кількома кільцями оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера Харкова Ігоря Терехова на засіданні виконкому міськради.

"Зрозуміло, що сьогодні нас обстрілюють щодня. Зрозуміло, що ракети долітають, незважаючи на те, що ми маємо систему ППО та зброю, але, на жаль, ту відстань, яка сьогодні є, а росіяни сьогодні з Білгородської області нещадно обстрілюють місто Харків. Десь ППО працює, десь не працює. Але те, що ми сьогодні робимо та зміцнюємо Харків кількома кільцями оборони", - заявив мер.

Він зазначив, що харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що станом на вівторок, 28 червня, загрози штурму Харкова росіянами немає.

Також ми писали, що, за словами Терехова, у Харкові не зупинятимуть роботу громадського транспорту, незважаючи на збільшення кількості обстрілів.

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ХарківІгор ТереховВійна Росії проти України