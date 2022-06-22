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Обстріли Харкова посилилися: чи зупинять транспорт

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Україна, Середа 22 червня 2022 09:04
Обстріли Харкова посилилися: чи зупинять транспорт Фото: транспорт у Харкові зупиняти не будуть, незважаючи на обстріли (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Харкові не зупинятимуть роботу громадського транспорту, попри збільшення кількості обстрілів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в графік руху будуть внесені зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання KHARKIV Today

"Поки передумов зупиняти роботу громадського транспорту немає. Зрозуміло, що будемо вносити поправки в режим роботи, оскільки вчора ввечері росіяни вдарили по депо. Городяни також можуть спускатися на станцію метро під час обстрілів", - сказав Терехов.

Мер міста заявив, що кожен сам має право приймати рішення про перебування в Харкові під час війни, проте порекомендував жителям менше гуляти містом.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 червня одна з російських балістичних ракет вдарила по депо Харківського метрополітену. Одна людина була поранена. Пошкоджено щонайменше три потяги.

Вдень 21 червня Харків і область опинилися під масованим обстрілом російських окупантів. Загалом 8 людей загинули (4 - у Харкові), 12 отримали поранення (11 - у Харкові).

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