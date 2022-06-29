Терехов о защите Харькова: укрепляем город несколькими кольцами обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Харькова Игоря Терехова на заседании исполкома горсовета.

"Понятно, что сегодня нас обстреливают каждый день. Понятно, что ракеты долетают, несмотря на то, что у нас есть система ПВО и оружие, но, к сожалению, то расстояние, которое сегодня есть, а россияне сегодня из Белгородской области нещадно обстреливают город Харьков. Где-то ПВО работает, где-то не работает. Но то, что мы сегодня делаем и укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны", - заявил мэр.

Он отметил, что харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонные сооружения для защиты города.