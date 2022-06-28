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Синєгубов оцінив загрозу наступу росіян на Харків

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Харків, Вівторок 28 червня 2022 19:59
Синєгубов оцінив загрозу наступу росіян на Харків Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Іван Носальський

Станом на вівторок, 28 червня, загрози штурму Харкова росіянами немає. Українські військові готові до оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова поки що немає. Сили противника є недостатніми для прориву оборони", - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі українські воїни тримають позиції на північному та північно-східному напрямках області, загарбники не можуть прорвати оборону наших бійців.

"Захисники перебувають під постійним вогнем, окупанти мали спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак, ворог успіхів не мав", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Синєгубов заявляв, що потреби в евакуації з Харкова зараз немає. Однак перебування на вулицях через часті обстріли окупантів все ж таки небезпечне.

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