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У лікарнях окупованого Криму залишаються 10 постраждалих під час теракту в Керчі

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 12:27
Фото: лікарня (УНІАН)
Фото: лікарня (УНІАН)

У лікарнях залишаються десять осіб, з них семеро підлітків і троє дорослих

У лікарнях окупованого Криму залишаються десять постраждалих в результаті теракту в політехнічному коледжі Керчі, троє з них у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров'я Криму".

Повідомляється, що в лікарнях Криму на ранок сьогодні, 2 листопада, залишаються на стаціонарному лікуванні десять осіб, з них семеро підлітків і троє дорослих. Серед підлітків - один у стані середнього ступеня тяжкості, решта у легкому. У дорослих - двоє в стані середнього ступеня тяжкості, один - в легкому.

Нагадаємо, 29 жовтня з лікарень окупованого Криму виписали чотирьох постраждалих під час вибуху і пожежі в Керченському політехнічному коледжі. Минулого тижня 23 жовтня студенти Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму вийшли на навчання після вибуху і стрілянини, яка сталася 17 жовтня.

Теракт на окупованій території стався вдень у середу, 17 жовтня, в Керченському політехнічному коледжі. За версією слідчого комітету росії РФ, вибух в коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який покінчив з собою". В результаті трагедії загинула 21 людина.

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