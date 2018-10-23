Політехнічний коледж в окупованій Керчі відновив роботу після вибуху

Фото політехніний коледж у Керчі (ctv.by)

У коледжі зі студентами обговорили графік занять

Студенти Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму у вівторок, 23 жовтня, вийшли на навчання після вибуху та стрілянини, яка сталась минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, підконтрольне Російській Федерації (РФ) міністерство освіти Криму повідомило, що заняття розпочалися о 8:30.

Викладачі провели зі студентами класні години, під час яких студентам повідомили подальший графік навчання.

Нагадаємо, число постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі, який стався 17 жовтня, досягло 73 осіб. Внаслідок теракту, який влаштував студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков, загинула 21 людина.

На сьогодні у лікарнях Росії та анексованого Криму залишаються 46 постраждалих - 14 підлітків і 11 дорослих.

Нещодавно російські телеканали оприлюднили відео з камер спостереження коледжу. На відео зафіксовано, як імовірний терорист Владислав Росляков заходить в коледж, зустрічається з невстановленою особою, яка може бути причетною до теракту. Із запису випливає, що Росляков залишив рюкзак в буфеті, після чого там стався вибух. Згодом студент відкрив стрілянину з вогнепальної зброї. Наприкінці він вчинив самогубство.