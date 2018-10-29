Теракт у Керчі: чотирьох потерпілих виписали з лікарень

Фото політехніний коледж у Керчі (ctv.by)

У лікарнях окупованого Криму залишився ще 21 постраждалий внаслідок вибуху та стрілянини в Керчі

Із лікарень окупованого Криму в понеділок, 29 жовтня, вже виписали чотирьох постраждалих під час вибуху та стрілянини у Керченському політехнічному коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, російське МОЗ на півострові повідомило, що з лікарень виписали чотирьох дівчат, з них двоє - неповнолітні.

"Сьогодні з Керченської дитячої лікарні виписали двох дівчат віком 15 та 17 років. Із 6 міської лікарні Сімферополя також сьогодні виписали двох дівчат віком 18 та 28 років", - цитують повідомлення медиків російські ЗМІ.

Загалом на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Криму ще перебуває 21 потерпілий.

Нагадаємо, минулого тижня 23 жовтня студенти Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму вийшли на навчання після вибуху та стрілянини, яка сталась 17 жовтня.

Нещодавно російські телеканали оприлюднили відео з камер спостереження коледжу. На відео зафіксовано, як імовірний терорист Владислав Росляков заходить в коледж, зустрічається з невстановленою особою, яка може бути причетною до теракту. Із запису випливає, що Росляков залишив рюкзак в буфеті, після чого там стався вибух. Згодом студент відкрив стрілянину з вогнепальної зброї. Наприкінці він вчинив самогубство.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження після подій у Керчі, кваліфікувавши їх як теракт.