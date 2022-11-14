Теракт в Стамбуле. В МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - написал он.

Теракт в Стамбуле

В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города по факту терроризма.

Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 раненых в результате взрыва.

Однако через некоторое время выяснилось, что ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

В ночь на 14 ноября стало известно, что правоохранители задержали виновника теракта.