Теракт в Иерусалиме: количество жертв возросло, ХАМАС взял ответственность на себя

В результате стрельбы на автобусной остановке в Иерусалиме количество жертв возросло до трех. При этом ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В то же время боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за утренний теракт в Иерусалиме.

В своем заявлении террористическая группировка воздает "должное" двум преступникам, братьям Мураду (38) и Ибрагиму (30) Немер из восточно-иерусалимского района Сур-Бахер, назвав их "мучениками джихада".

В результате нападения погибли трое израильтян: 24-летняя Ливия Дикман, 73-летний раввинский судья из Ашдода Элимелех Вассерман и 60-летняя Ханна Иферган. Двое преступников вышли из автомобиля примерно в 7:40 утра и открыли огонь по людям на автобусной остановке.

По словам полицейских, двое солдат и вооруженный гражданин, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь и убили двух террористов.

В своем заявлении об ответственности за теракт ХАМАС отмечает, что нападение стало ответом на войну Израиля против террористической группировки в Секторе Газа и убийство двух детей в Дженине на Западном берегу реки Иордан вчера.

Война в Израиле

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.

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