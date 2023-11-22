Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в секторе Газа во время нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября. Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

Израиль согласен на 5 дней по 6 часов прекращать огонь в Секторе Газа, а также освободить по предварительным данным 150-300 заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних.

Во время прекращения огня в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом. По некоторым сообщениям, будет 300 грузовиков.

По сообщениям израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно - примерно по 12 заложников в день.

План возвращения заложников

Израиль разработал план возвращения заложников, состоящий из пяти этапов.

На первом этапе ХАМАС передаст заложников Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ЦАХАЛа. После заложников осмотрят и доставят в один из медцентров в Израиле, где они встретятся со своими семьями.

На четвертом этапе медицинские и силовые ведомства оценят состояние здоровья заложников, чтобы определить, кто из них может быть допрошен. Подходящие, на заключительном этапе пройдут допрос в силовых и оборонных ведомствах.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС обстреляли и вошли на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. Израиль, в свою очередь, объявил об начале операции против террористов "Железные мечи".

В конце октября Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа. ЦАХАЛ стал наносить удары по боевикам.

Ранее мы писали, что израильская армия обнаружила туннель боевиков в крупной больнице Сектора Газа Аль-Шифе.

Недавно стало известно, что ЦАХАЛ обнаружил в мечети Газы мастерскую по производству ракет.