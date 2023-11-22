ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников

Тель-Авив, Среда 22 ноября 2023 03:47
UA EN RU
Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенніх в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение об освобождении примерно 50 заложников, похищенных в секторе Газа во время нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября. Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

Израиль согласен на 5 дней по 6 часов прекращать огонь в Секторе Газа, а также освободить по предварительным данным 150-300 заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних.

Во время прекращения огня в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом. По некоторым сообщениям, будет 300 грузовиков.

По сообщениям израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно - примерно по 12 заложников в день.

План возвращения заложников

Израиль разработал план возвращения заложников, состоящий из пяти этапов.

На первом этапе ХАМАС передаст заложников Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ЦАХАЛа. После заложников осмотрят и доставят в один из медцентров в Израиле, где они встретятся со своими семьями.

На четвертом этапе медицинские и силовые ведомства оценят состояние здоровья заложников, чтобы определить, кто из них может быть допрошен. Подходящие, на заключительном этапе пройдут допрос в силовых и оборонных ведомствах.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС обстреляли и вошли на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. Израиль, в свою очередь, объявил об начале операции против террористов "Железные мечи".

В конце октября Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа. ЦАХАЛ стал наносить удары по боевикам.

Ранее мы писали, что израильская армия обнаружила туннель боевиков в крупной больнице Сектора Газа Аль-Шифе.

Недавно стало известно, что ЦАХАЛ обнаружил в мечети Газы мастерскую по производству ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС Сектор Газа
NEWS
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию