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Израиль разрушил здание парламента ХАМАСа в Газе (видео)

Газа, Среда 15 ноября 2023 17:31
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Израиль разрушил здание парламента ХАМАСа в Газе (видео) Иллюстративное фото: Израиль разрушил здание парламента ХАМАСа в Газе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные подорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В издании отмечают, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушили здание парламента после того, как они сфотографировались там несколько дней назад.

Парламент удалось захватить военным 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани".

В социальных сетях уже распространяют момент подрыва здания парламента.

Что предшествовало

Напомним, Израиль уже несколько недель продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа. Пока она проходит на севере палестинского анклава.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу - крупнейший город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в том числе парламент.

Несколько дней назад в соцсетях публиковали фото, на котором можно было заметить израильских военных в здании парламента.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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