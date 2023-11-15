Израиль разрушил здание парламента ХАМАСа в Газе (видео)
Израильские военные подорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В издании отмечают, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушили здание парламента после того, как они сфотографировались там несколько дней назад.
יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023
Парламент удалось захватить военным 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани".
В социальных сетях уже распространяют момент подрыва здания парламента.
Что предшествовало
Напомним, Израиль уже несколько недель продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа. Пока она проходит на севере палестинского анклава.
За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу - крупнейший город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в том числе парламент.
Несколько дней назад в соцсетях публиковали фото, на котором можно было заметить израильских военных в здании парламента.
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