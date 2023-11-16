ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль утверждает, что обнаружил командный центр ХАМАС в крупнейшем госпитале Газы

Израиль, Четверг 16 ноября 2023 03:04
UA EN RU
Израиль утверждает, что обнаружил командный центр ХАМАС в крупнейшем госпитале Газы Фото: Израиль нашел командный центр ХАМАС в госпитале Газы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израильские военные заявили, что обнаружили в крупнейшем госпитале Газы оперативный военный командный центр палестинских боевиков ХАМАС и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что вошедшие в больницу Аль-Шифа в городе Газа войска нашли там оружие, боевое снаряжение и технологическое оборудование ХАМАСа.

Израиль ранее утверждал, что больница служит штаб-квартирой ХАМАС и Соединенные Штаты во вторник заявили, что эти данные подтверждаются их собственной разведкой.

"Нет места в Газе, куда мы не могли бы добраться. Там нет тайников. Нет убежища для убийц ХАМАС. Мы достигнем и ликвидируем террористов, и мы вернем наших заложников. Это две священные миссии", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин. Нетаньяху, приветствуя вход своих войск в больницу.

Что предшествовало

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" против террористов.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу – самый большой город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в частности, парламент.

В среду, 15 ноября израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом