ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иерусалиме неизвестные открыли огонь по людям на остановке: много раненых, есть жертва

Израиль, Четверг 30 ноября 2023 08:50
UA EN RU
В Иерусалиме неизвестные открыли огонь по людям на остановке: много раненых, есть жертва Фото: в Иерусалиме неизвестные открыли огонь по людям на остановке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Иерусалиме утром 30 ноября неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки, расположенной недалеко от въезда в город. Сейчас известно о 8 раненых и одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

"На 8:16, погибла 24-летняя женщина, восемь человек получили ранения. Пять раненых в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения", - пишет издание.

Раненые доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". 1-я трасса на въезде в Иерусалим перекрыта для движения транспорта.

Нападавшие убиты. Они открыли огонь из автоматической винтовки М-16 и пистолета.

Теракты в Израиле

Как пишет издание, теракты для Израиля стали уже привычным явлением. Только за ноябрь здесь случилось пять терактов и нападений на израильтян.

Например, 16 ноября, на 60-й трассе, к югу от Иерусалима трое террористов напали на людей. Их ликидировали, но пять человек были ранены. А 6 ноября теракт произошел около Старого города Иерусалима. Тогда погибла 20-летняя младший сержант полиции. Еще один полицейский легко ранен. Террориста застрелили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иерусалим
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"