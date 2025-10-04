RU

Теракт возле синагоги в Манчестере: в Британии задержали шестерых человек

Фото: неизвестный напал на еврейскую синагогу в Британии (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В связи с нападением возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера задержали шестерых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Нападение на еврейскую синагогу

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на один из важнейших праздников в еврейском религиозном календаре, Йом-Кипур, задержали шесть человек по подозрениям в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма.

Теракт произошел 2 октября. 

Кого задержали

Из шести задержанных четверых - 30 и 32-летних мужчин и женщин в возрасте 46 и 61 год - оставят под стражей на следующие пять дней.

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего".

 

 

Напомним, 2 октября возле синагоги в пригороде Манчестера неизвестный напал на людей. В результате теракта в Манчестере два человека погибли, трое получили серьезные ранения.

Позже Украина решительно осуждает нападение на еврейскую синагогу в Манчестере в священный день Йом-Кипур.

