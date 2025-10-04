Теракт возле синагоги в Манчестере: в Британии задержали шестерых человек

Нападение на еврейскую синагогу

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на один из важнейших праздников в еврейском религиозном календаре, Йом-Кипур, задержали шесть человек по подозрениям в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма.

Теракт произошел 2 октября.

Кого задержали

Из шести задержанных четверых - 30 и 32-летних мужчин и женщин в возрасте 46 и 61 год - оставят под стражей на следующие пять дней.

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего".