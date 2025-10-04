Теракт біля синагоги в Манчестері: у Британії затримали шістьох осіб

Напад на єврейську синагогу

Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на один із найважливіших свят у єврейському релігійному календарі, Йом-Кіпур, затримали шістьох осіб за підозрами у причетності, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму.

Теракт стався 2 жовтня.

Кого затримали

Із шести затриманих чотирьох - 30 та 32-річних чоловіків та жінкок віком 46 та 61 рік - залишать під вартою на наступні п'ять днів.

Ще двоє затриманих, 18-річна дівчина і 43-річний чоловік, на даний час також залишаються під вартою для збору показів.

У поліції зазначили, що продовжують "встановлювати повну картину того, що відбулося".