Магнитные бури в июле: почему стоит следить за здоровьем в ближайшие дни

Магнитные бури на ближайшей неделе ожидаются умеренные, без сильных геоштормов. Однако, по словам ученых, общая геомагнитная ситуация может вызвать недомогание у многих людей.

Когда ожидаются магнитные бури в период с 7 по 12 июля и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина .

Прогноз магнитных бурь

7 июля, понедельник - умеренная магнитная буря, которая достигнет уровня G1. Возможна усталость, раздражительность, легкая головная боль

8 июля, вторник - G1 (умеренная активность). Возможно снижение концентрации, сонливость, усталость.

9 июля, среда - умеренная геомагнитная активность до уровня G1. Возможны легкие головные боли, апатия, нарушение сна.

10 июля, четверг - умеренная магнитная буря уровня G1, которая может вызвать небольшое недомогание, слабость.

11 июля, пятница - умеренная магнитная буря начнет усиливаться и во второй половине дня возможна смена с G1 до G2. Возможны проблемы с давлением, слабость, раздражительность, головные боли.

12 июля, суббота - умеренная магнитная буря уровня G1, возможны локальные вспышки до G2.

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое и называют магнитными бурями.

Бури различают по мощности и влиянию на жизнедеятельность людей. Сильные магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия людей и влиять на работу электротехники и средств связи.

Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.

Как магнитные бури влияют на людей

По данным многих исследований, слабые магнитные бури для людей почти не ощутимы. Сильные - влияют на биоритмы и вызывают много различных симптомов. А именно:

Головная боль, мигрень

Головокружение, ощущение давления в голове

Тошнота

Усталость

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышенная раздражительность и тревожность

Снижение концентрации внимания

Апатия, депрессивные состояния

Агрессия

Скачки артериального давления

Нарушение сердечного ритма

Обострение хронических заболеваний

Что поможет защитить организм

По словам врачей, полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако есть эффективные методы, которые смогут улучшить общее состояние.

Выспаться. Ложитесь и вставайте в одно и то же время и спите не менее 7-9 часов.

Не забывайте о воде. Пейте достаточно чистой воды, поскольку обезвоживание вызывает плохое самочувствие и головную боль.

Питайтесь сбалансировано. Больше овощей, фруктов, питательных блюд. Избегайте алкоголя, тяжелой и вредной пищи.

Стресс на минимум. Не спорьте, не ввязывайтесь в конфликты, контролируйте уровень стресса. Не перегружайте себя эмоционально.

Свежий воздух. Проветривайте помещение несколько раз в день, гуляйте днем и перед сном.

Осторожно с напитками. Не пейте много кофе и энергетиков.

Ограничьте время с гаджетами. Особенно вечером, за несколько часов до сна.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства. Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обращайтесь к врачам за помощью.