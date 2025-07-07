Магнитные бури в июле: почему стоит следить за здоровьем в ближайшие дни
Магнитные бури на ближайшей неделе ожидаются умеренные, без сильных геоштормов. Однако, по словам ученых, общая геомагнитная ситуация может вызвать недомогание у многих людей.
Когда ожидаются магнитные бури в период с 7 по 12 июля и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь
7 июля, понедельник - умеренная магнитная буря, которая достигнет уровня G1. Возможна усталость, раздражительность, легкая головная боль
8 июля, вторник - G1 (умеренная активность). Возможно снижение концентрации, сонливость, усталость.
9 июля, среда - умеренная геомагнитная активность до уровня G1. Возможны легкие головные боли, апатия, нарушение сна.
10 июля, четверг - умеренная магнитная буря уровня G1, которая может вызвать небольшое недомогание, слабость.
11 июля, пятница - умеренная магнитная буря начнет усиливаться и во второй половине дня возможна смена с G1 до G2. Возможны проблемы с давлением, слабость, раздражительность, головные боли.
12 июля, суббота - умеренная магнитная буря уровня G1, возможны локальные вспышки до G2.
Что такое магнитная буря
Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое и называют магнитными бурями.
Бури различают по мощности и влиянию на жизнедеятельность людей. Сильные магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия людей и влиять на работу электротехники и средств связи.
Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.
Как магнитные бури влияют на людей
По данным многих исследований, слабые магнитные бури для людей почти не ощутимы. Сильные - влияют на биоритмы и вызывают много различных симптомов. А именно:
- Головная боль, мигрень
- Головокружение, ощущение давления в голове
- Тошнота
- Усталость
- Сонливость днем, бессонница ночью
- Повышенная раздражительность и тревожность
- Снижение концентрации внимания
- Апатия, депрессивные состояния
- Агрессия
- Скачки артериального давления
- Нарушение сердечного ритма
- Обострение хронических заболеваний
Что поможет защитить организм
По словам врачей, полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако есть эффективные методы, которые смогут улучшить общее состояние.
Выспаться. Ложитесь и вставайте в одно и то же время и спите не менее 7-9 часов.
Не забывайте о воде. Пейте достаточно чистой воды, поскольку обезвоживание вызывает плохое самочувствие и головную боль.
Питайтесь сбалансировано. Больше овощей, фруктов, питательных блюд. Избегайте алкоголя, тяжелой и вредной пищи.
Стресс на минимум. Не спорьте, не ввязывайтесь в конфликты, контролируйте уровень стресса. Не перегружайте себя эмоционально.
Свежий воздух. Проветривайте помещение несколько раз в день, гуляйте днем и перед сном.
Осторожно с напитками. Не пейте много кофе и энергетиков.
Ограничьте время с гаджетами. Особенно вечером, за несколько часов до сна.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства. Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обращайтесь к врачам за помощью.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)