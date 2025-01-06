Тепло возвращается в Украину. Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня, 6 января, в Украине потеплеет. Температура будет подниматься и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня температура воздуха повысится до +1...+5 градусов, а 7 января ожидается +5...+12 градусов!" - рассказала она.

По словам синоптика, теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты, поэтому будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь.

"Ветер предполагается южных направлений, порывистый, временами сильный", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается потепление до +2 градусов, во вторник, 7 января, уже будет +7 градусов.

Ожидается также порывистый ветер юго-западного направления и мокрый снег с переходом в дождь.