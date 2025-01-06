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Тепло возвращается в Украину. Синоптик дала прогноз на сегодня

Украина, Понедельник 06 января 2025 07:00
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Тепло возвращается в Украину. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 января, в Украине потеплеет. Температура будет подниматься и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня температура воздуха повысится до +1...+5 градусов, а 7 января ожидается +5...+12 градусов!" - рассказала она.

По словам синоптика, теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты, поэтому будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь.

"Ветер предполагается южных направлений, порывистый, временами сильный", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается потепление до +2 градусов, во вторник, 7 января, уже будет +7 градусов.

Ожидается также порывистый ветер юго-западного направления и мокрый снег с переходом в дождь.

Потепление в Украине

С 6 января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11 января, снова похолодает.

Отметим, что погода в январе 2025 погода будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2 градусов.

Добавим, что учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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