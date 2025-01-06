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Тепло повертається в Україну. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Понеділок 06 січня 2025 07:00
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Тепло повертається в Україну. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 січня, в Україні потепліє. Температура підніматиметься і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні температура повітря підвищиться до +1...+5 градусів, а 7 січня очікується +5...+12 градусів!" - розповіла вона.

За словами синоптика, тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти, тому випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ.

"Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний", - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві очікується потепління до +2 градусів, у вівторок, 7 січня, вже буде +7 градусів.

Очікується також поривчатий вітер південно-західного напрямку та мокрий сніг з переходом у дощ.

Потепління в Україні

З 6 січня в Україні очікується потепління, а згодом, з 11 січня, знову похолоднішає.

Зазначимо, що погода у січні 2025 погода буде тепліше, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів.

Додамо, що зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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