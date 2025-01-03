Похолодание усилится. Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине
В Украину пришло похолодание 3 января. На выходных, 4-5 января, оно только усилится, ожидается снег или снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Суббота, 4 января
Ближайшей ночью ожидается -2...-5 градусов, на юго-востоке 0....+3 градусов.
"Днем в субботу в западных и северных областях -1....-3 градусов, в центральных областях и на востоке от -1....+2, в южной части +2....+7 градусов", - рассказала синоптик.
Повсюду, периодически, 4 января будет выпадать мокрый снег, на юге - с дождем. Кроме того, в субботу предполагается в Украине сильный ветер западного и северо-западного направлений.
Воскресенье, 5 января
В ночь на воскресенье, 5 января, в Украине уже предполагается -4...-9 градусов, а днем 5 января 0....-3 градусов мороза, на юге 0...-3 градусов тепла.
В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только вечером в Карпатах и на Закарпатье пойдет снег.
Погода на выходных в Киеве
В Киеве суббота, 4 января, будет ветреной, до штормовых порывов и с периодическим мокрым снегом.
"Ночью -1....-3 градусов, днем около -1. Погода 4 января будет некомфортной, потому что сильный ветер, по ощущениям, снизит температуру воздуха до -5...-8 градусов", - отметила Диденко.
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, ветер успокоится. Но еще похолодает - ночью -4....-7 градусов, днем 0...-2 градусов.
Потепление в Украине
С 6 января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11 января, снова похолодает.
"Во время похолодания не перемерзайте, отложите большие энергозатратные работы на период 6-10 января", - посоветовала синоптик.
Отметим, что декабрь 2024 года оказался довольно теплым в Украине. В частности, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась 0 градусов. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.
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