Тепло возвращается в Украину: где ожидать до +18 завтра

Погода в Украине

По словам синоптика, октябрь завершается в Украине теплой погодой.

Как сообщила Диденко, в четверг, 30 октября, днем температура воздуха составит +12...+16 градусов, а на юге и западе местами поднимется до +18 градусов.

Свежее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях - там ожидается от +10 до +13 градусов, что также является вполне приятным показателем для конца октября.

В ночь на среду кратковременные дожди пройдут на востоке страны, а вечером осадки возможны в западных областях. В то же время днем по всей территории ожидается сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве

В столице завтра, 30 октября, осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем достигнет +14 градусов.

"Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического бабьего лета", - подытожила Наталка Диденко.