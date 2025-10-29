Тепло возвращается в Украину: где ожидать до +18 завтра

Завтра, 30 октября, в Украину придет заметное потепление. Осадки прекратятся, а в отдельных регионах температура воздуха повысится до +18 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По словам синоптика, октябрь завершается в Украине теплой погодой.
Как сообщила Диденко, в четверг, 30 октября, днем температура воздуха составит +12...+16 градусов, а на юге и западе местами поднимется до +18 градусов.
Свежее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях - там ожидается от +10 до +13 градусов, что также является вполне приятным показателем для конца октября.
В ночь на среду кратковременные дожди пройдут на востоке страны, а вечером осадки возможны в западных областях. В то же время днем по всей территории ожидается сухая и солнечная погода.
В столице завтра, 30 октября, осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем достигнет +14 градусов.
"Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического бабьего лета", - подытожила Наталка Диденко.
Напомним, ранее другие синоптики также прогнозировали потепление в Украине под конец октября. По данным метеорологов, на этой неделе погода в стране резко изменится. На смену осадкам и ветру придет заметное потепление. Изменение погоды ожидается как раз на границе октября и ноября.
