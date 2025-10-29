Тепло повертається в Україну: де очікувати до +18 завтра

Нагадаємо, раніше інші синоптики також прогнозували потепління в Україні під кінець жовтня. За даними метеорологів, цього тижня погода в країні різко зміниться. На зміну опадам та вітру прийде помітне потепління. Зміна погоди очікується якраз на межі жовтня та листопада.

Також фахівці Українського гідрометцентру раніше проаналізували погодні умови на початку жовтня і пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих культур, проростання зерна та формування врожаю пізніх сільськогосподарських рослин.

Крім того, повідомлялось про кліматичні тенденції, які найбільше турбують вчених, про стан погоди в Антарктиді, можливі ризики для України через танення льодовиків та про вже відчутні наслідки зміни клімату.