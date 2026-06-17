Тепло, но местами мокро: какие области Украины накроют дожди 18 июня
Погода в Украине 18 июня будет переменчивой. И ночью, и днем вероятны дожди различной интенсивности, хотя и не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине прогнозируют осадки
Согласно данным специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 июня ожидается с переменной облачностью.
Умеренные дожди прогнозируют в южных и восточных, а ночью - в большинстве центральных областей Украины.
На северо-востоке страны - днем - местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
Ночью в Одесской и Николаевской областях - местами возможны значительные дожди.
"На остальной территории без осадков", - констатировали в Укргидрометцентре.
Чего ждать от ветра и температуры
Ветер в Украине в течение четверга ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +9...+14°С (на юге и юго-востоке +15...+19°С);
- днем +20...+25 °С.
Особенности погоды в Украине 18 июня (инфографика: РБК-Украина)
Что будет с погодой в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода в течение 18 июня также ожидается с переменной облачностью.
При этом осадков не прогнозируют.
Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +9...+14°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +21...+23°С;
- по области +20...+25°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.
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