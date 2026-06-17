Тепло, но местами мокро: какие области Украины накроют дожди 18 июня

Дожди от Украины окончательно не отступают (фото иллюстративное: Getty Images)

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Погода в Украине 18 июня будет переменчивой. И ночью, и днем вероятны дожди различной интенсивности, хотя и не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.