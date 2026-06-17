Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червня
Погода в Україні 18 червня буде мінливою. І вночі, і вдень ймовірні дощі різної інтенсивності, хоча й не всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де в Україні прогнозують опади
Згідно з даними спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 червня очікується з мінливою хмарністю.
Помірні дощі прогнозують у південних і східних, а вночі - у більшості центральних областей України.
На північному сході країни - вдень - місцями невеликі короткочасні дощі та грози.
Вночі в Одеській та Миколаївській областях - місцями ймовірні значні дощі.
"На решті території без опадів", - констатували в Укргідрометцентрі.
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Чого чекати від вітру й температури
Вітер в Україні впродовж четверга очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9...+14°С (на півдні та південному сході +15...+19°С);
- вдень +20...+25°С.
Особливості погоди в Україні 18 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з погодою у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 червня також очікується з мінливою хмарністю.
При цьому опадів не прогнозують.
Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітра вночі:
- у Києві +11...+13°С;
- по області +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +21...+23°С;
- по області +20...+25°С.
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