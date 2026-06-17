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Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червня

14:24 17.06.2026 Ср
2 хв
Поки в одних регіонах визиратиме сонце, в інших ймовірні грози
aimg Ірина Костенко
Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червня Дощі від України остаточно не відступають (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 18 червня буде мінливою. І вночі, і вдень ймовірні дощі різної інтенсивності, хоча й не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні прогнозують опади

Згідно з даними спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 червня очікується з мінливою хмарністю.

Помірні дощі прогнозують у південних і східних, а вночі - у більшості центральних областей України.

На північному сході країни - вдень - місцями невеликі короткочасні дощі та грози.

Вночі в Одеській та Миколаївській областях - місцями ймовірні значні дощі.

"На решті території без опадів", - констатували в Укргідрометцентрі.

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Чого чекати від вітру й температури

Вітер в Україні впродовж четверга очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9...+14°С (на півдні та південному сході +15...+19°С);
  • вдень +20...+25°С.

Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червняОсобливості погоди в Україні 18 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 червня також очікується з мінливою хмарністю.

При цьому опадів не прогнозують.

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червняПрогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітра вночі:

  • у Києві +11...+13°С;
  • по області +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +21...+23°С;
  • по області +20...+25°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

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