Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червня

Погода в Україні 18 червня буде мінливою. І вночі, і вдень ймовірні дощі різної інтенсивності, хоча й не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

При цьому опадів не прогнозують .

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 червня також очікується з мінливою хмарністю.

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"На решті території без опадів", - констатували в Укргідрометцентрі.

Помірні дощі прогнозують у південних і східних, а вночі - у більшості центральних областей України.

Згідно з даними спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 червня очікується з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

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