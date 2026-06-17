Европу накроет новая рекордная волна жары

В странах Западной Европы уже в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры. Местами температура воздуха может достигать 45 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET и Polskieradio24 .

Где будет жарче всего

По последним прогнозам, мощная волна жары начнет усиливаться в конце этой недели. Больше всего от нее пострадают страны Западной Европы.

С понедельника по среду температура в южных районах Испании, Португалии и Франции может достичь 43-45 градусов. Самые высокие показатели прогнозируются в испанском регионе Андалусия.

Метеорологи предупреждают, что местами температура будет примерно на 20 градусов выше средних показателей для этого времени года.

Жара распространится на другие страны

Температура около 40 градусов ожидается также в Мадриде и Париже.

В то же время в Риме, Вене и Будапеште прогнозируют более 35 градусов. Жаркая погода временно охватит и южные районы Великобритании, включая Лондон.

По предварительным оценкам, в странах Средиземноморья волна жары может продлиться до конца июня, а в отдельных районах - еще дольше.

Фото: тепловой купол над Европой (polskieradio24.pl)

Почему температура так резко повысится

Причиной аномальной жары синоптики называют так называемый "тепловой купол".

Это явление возникает под воздействием мощной области высокого давления, которая задерживает горячий воздух над обширными территориями. Из-за этого тепло накапливается, облаков становится меньше, а температура продолжает расти в течение нескольких дней или даже недель.

Что известно о возможных рекордах

Метеорологические модели показывают, что отдельные районы Испании и Франции могут приблизиться к одним из самых высоких температур июня за всю историю наблюдений.

Синоптики отмечают, что окончательные значения ещё могут уточняться, однако прогноз уже сейчас свидетельствует о очень сильной волне жары в западной части континента.