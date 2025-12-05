Теплая погода, но с порывами ветра: синоптики сделали предупреждение на сегодня

Сегодня, 5 декабря, в Украине будет сухая и солнечная погода без осадков. В некоторых регионах ожидается порывистый ветер, а на востоке местами возможны небольшие морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Как пояснили синоптики, сегодня теплую погоду без осадков и дальше будут предопределять поле высокого давления и теплая воздушная масса.

"Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, а на востоке страны и в Карпатах - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза; днем - 3-8 градусов тепла, а на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму - несколько теплее - 7-12 градусов выше нуля.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8 градусов. В Киеве ночью 2-4 градусов тепла, днем 5-7 градусов.