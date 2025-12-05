Тепла погода, але з поривами вітру: синоптики зробили попередження на сьогодні
Сьогодні, 5 грудня, в Україні буде суха та сонячна погода без опадів. У деяких регіонах очікується поривчастий вітер, а на сході місцями можливі невеликі морози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як пояснили синоптики, сьогодні теплу погоду без опадів і далі зумовлюватимуть поле високого тиску та тепла повітряна маса.
"Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, а на сході країни та в Карпатах - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу; вдень - 3-8 градусів тепла, а на крайньому заході країни, півдні Одеської області та в Криму - дещо тепліше - 7-12 градусів вище нуля.
Погода у Києві
Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень 3-8 градусів. У Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень 5-7 градусів.
