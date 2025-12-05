ua en ru
Тепла погода, але з поривами вітру: синоптики зробили попередження на сьогодні

П'ятниця 05 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Тепла погода, але з поривами вітру: синоптики зробили попередження на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 грудня, в Україні буде суха та сонячна погода без опадів. У деяких регіонах очікується поривчастий вітер, а на сході місцями можливі невеликі морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як пояснили синоптики, сьогодні теплу погоду без опадів і далі зумовлюватимуть поле високого тиску та тепла повітряна маса.

"Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, а на сході країни та в Карпатах - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу; вдень - 3-8 градусів тепла, а на крайньому заході країни, півдні Одеської області та в Криму - дещо тепліше - 7-12 градусів вище нуля.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень 3-8 градусів. У Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень 5-7 градусів.

Тепла погода, але з поривами вітру: синоптики зробили попередження на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать.

Також синоптики спрогнозували, якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Крім того, метеорологи пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року в цілому.

