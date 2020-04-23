На "Теодорі Рузвельті" 777 моряків заражені COVID-19

Фото: авіаносець "Теодор Рузвельт" на Гуамі (flickr.com/usnavy)

На даний момент протестовані 99% членів команди корабля

На американському атомному авіаносці "Теодор Рузвельт" 777 людей заражені коронавірусом COVID-19. Про це 22 квітня повідомили у ВМС США.

Наголошується, що на даний момент протестовано 99% членів команди корабля, який майже місяць тому припинив операції через спалах COVID-19 на борту. У 3919 людей аналіз показав негативний результат.

Велика частина команди (4 196 моряків) переведена на берег на карантин. Шість осіб госпіталізовано. Один з моряків помер.

На авіаносці проводять санобробку і продовжують огляд моряків.

Відзначимо, в кінці березня "Теодор Рузвель" в екстреному порядку був направлений на базу на острові Гуам у західній частині Тихого океану через спалах коронавірусу на борту.

Нагадаємо, після спалахи вірусу на борту авіаносця "Теодор Рузвельт", влада США вирішили евакуювати частину екіпажу. Планувалося, що зійдуть на берег майже 3000 американських моряків. Однак пізніше вирішили, що весь екіпаж евакуювати не будуть.

Раніше повідомлялося, що на кораблі "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 10% членів команди, від ускладнень помер один моряк.

Також РБК-Україна повідомляло, що більше 1900 чоловік ізолювали через спалах коронавірусу на борту французького атомного авіаносця "Шарль де Голль".