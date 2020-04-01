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На авіаносці США стався спалах коронавірусу, - Reuters

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 18:47
На авіаносці США стався спалах коронавірусу, - Reuters
Фото: авіаносець USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

Коронавірус виявили у 80 моряків

На борту американського авіаносця USS Theodore Roosevelt стався спалах захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними неназваних американських чиновників, коронавірус виявили у близько 80 моряків, що перебувають на борту авіаносця USS Theodore Roosevelt. Очікується, що кількість хворих збільшиться, коли перевірку на коронавірус пройде весь екіпаж військового корабля.

Зазначається, що у Військово-морських силах Сполучених Штатів Америки відмовилися повідомити, скільки саме моряків вже заразилися коронавірусом. Зараз корабель перебуває у порту Гуама, а на його борту знаходяться 4000 американських моряків.

При цьому Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що евакуація екіпажу авіаносця USS Theodore Roosevelt зараз не обговорюється. Водночас виконувач обов'язків секретаря ВМС США Томас Модлі наголосив, що відомство працює над виведенням моряків з авіаносця і наразі веде переговори з місцевою владою щодо надання житла військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні будуть дуже важкими для американців та країни. Трамп закликав жителів США дотримуватися вказівок влади та рекомендацій лікарів щодо коронавірусу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиавианосецКоронавірус
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