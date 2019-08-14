Цуренко вперше за рік покине топ-40 рейтингу WTA

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)

Українка знялася з другого турніру поспіль

Третя ракетка України Леся Цуренко покине топ-40 в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Такі дані наводить Live WTA Ranking.

Напередодні українка знялася з турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті через травму правого ліктя.

Lesia Tsurenko has withdrawn due to a right elbow injury.



Wang Yafan takes her spot as a lucky loser, will face Monica Puig in 1R. #CincyTennis — WTA Insider (@WTA_insider) August 13, 2019

Минулого року Цуренко стала чвертьфіналісткою турніру, що означає, що вона втратить багато рейтингових очок. Це призведе до того, що на US Open Цуренко буде несіяною, і їй доведеться пройти етап кваліфікації перед турніром.

На Відкритому чемпіонаті США Цуренко належить захищати очки за вихід в 1/4 фіналу. Якщо Леся невдало виступить в Нью-Йорку, то в світовому рейтингу за найгіршого для себе розкладі може впасти за межі топ-60.

Минулого тижня українка не стартувала на турнірі в Торонто також через проблеми з ліктем, а перед цим на турнірі у Вашингтоні програла в другому колі.

Нагадаємо, майже місяць тому Даяна Ястремська обійшла Лесю Цуренко в рейтингу WTA і стала другою ракеткою України.