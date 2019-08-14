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Цуренко вперше за рік покине топ-40 рейтингу WTA

Новини » Спорт    14.08.2019 - 10:41
Цуренко вперше за рік покине топ-40 рейтингу WTA
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/cincytennis)

Українка знялася з другого турніру поспіль

Третя ракетка України Леся Цуренко покине топ-40 в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Такі дані наводить Live WTA Ranking.

Напередодні українка знялася з турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті через травму правого ліктя.

Минулого року Цуренко стала чвертьфіналісткою турніру, що означає, що вона втратить багато рейтингових очок. Це призведе до того, що на US Open Цуренко буде несіяною, і їй доведеться пройти етап кваліфікації перед турніром.

На Відкритому чемпіонаті США Цуренко належить захищати очки за вихід в 1/4 фіналу. Якщо Леся невдало виступить в Нью-Йорку, то в світовому рейтингу за найгіршого для себе розкладі може впасти за межі топ-60.

Минулого тижня українка не стартувала на турнірі в Торонто також через проблеми з ліктем, а перед цим на турнірі у Вашингтоні програла в другому колі.

Нагадаємо, майже місяць тому Даяна Ястремська обійшла Лесю Цуренко в рейтингу WTA і стала другою ракеткою України.

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