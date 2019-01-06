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Цуренко впустила перемогу у фіналі турніру в Брісбені

Новини » Спорт    06.01.2019 - 11:25
Цуренко впустила перемогу у фіналі турніру в Брісбені
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BrisbaneTennis)

Українська тенісистка не змогла здолати 8 ракетку світу

Друга ракетка України Леся Цуренко програла у фіналі турніру в австралійському Брісбені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Українка, яка займає 27 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), поступилася восьмий ракетці світу чешці Кароліні Плішковій.

Українська спорсменка вперше виступила в фіналі категорії Premier. Раніше Цуренко виграла у всіх 4 своїх фіналах категорії International: у 2015 році титул в Стамбулі, у 2016 - в Гуанчжоу, в 2017 і 2018 роках - трофеї в Акапулько.

За підсумками турніру Леся вже гарантувала собі особистий рекорд в рейтингу WTA - 24 місце. Раніше кращим її результатом у світовій класифікації було 26 місце.

Нагадаємо, минулорічна чемпіонка змагань, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович. 

Цуренко стартувала на турнірі в Брісбені з розгромної перемоги Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
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