Цуренко впустила перемогу у фіналі турніру в Брісбені

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BrisbaneTennis)

Українська тенісистка не змогла здолати 8 ракетку світу

Друга ракетка України Леся Цуренко програла у фіналі турніру в австралійському Брісбені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Українка, яка займає 27 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), поступилася восьмий ракетці світу чешці Кароліні Плішковій.

CHAMP — AGAIN! @KaPliskova comes back from the brink to soar to her second #BrisbaneTennis title, beating Lesia Tsurenko 4-6 7-5 6-2



It's her 12th @WTA title pic.twitter.com/GGR5ovoIbk — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 6, 2019

Українська спорсменка вперше виступила в фіналі категорії Premier. Раніше Цуренко виграла у всіх 4 своїх фіналах категорії International: у 2015 році титул в Стамбулі, у 2016 - в Гуанчжоу, в 2017 і 2018 роках - трофеї в Акапулько.

За підсумками турніру Леся вже гарантувала собі особистий рекорд в рейтингу WTA - 24 місце. Раніше кращим її результатом у світовій класифікації було 26 місце.

Нагадаємо, минулорічна чемпіонка змагань, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.