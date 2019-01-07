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Цуренко вперше в кар'єрі піднялася в топ-25 рейтингу WTA

Новини » Спорт    07.01.2019 - 11:33
Цуренко вперше в кар'єрі піднялася в топ-25 рейтингу WTA
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Завдяки виходу у фінал в Брісбені вона зуміла поліпшити свій показник на 3 рядки

Друга ракетка України Леся Цуренко завдяки виходу в фінал турніру категорії Premier в Брісбені піднялася на рекордне для себе 24 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Спортсменка зуміла поліпшити свій показник на 3 рядки. Вона стала четвертою українкою, яка змогла потрапити до числа 25 найсильніших тенісисток в класифікації (найвищий результат Наталії Медведєвої - 23 строчка, у Олени Бондаренко - 19, у Еліни Світоліної - 3).

А ось перша ракетка України Еліна Світоліна, якій не вдалося захистити титул в Брісбені, опустилася з 4 місця на 6 у світовій класифікації.

Саме під такими номерами (6 і 24 відповідно) будуть посіяні на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) Світоліна і Цуренко.

Зазначимо також, що 16-річна Марта Костюк, яка розпочне з кваліфікації свій шлях на Відкритому чемпіонаті Австралії, встановила новий особистий рекорд - 116 позиція. 

Нагадаємо, всього три українські тенісистки зіграють в кваліфікації Australian Open. Змагання в Мельбурні пройдуть з 14 по 27 січня, кваліфікація стартує з 8 січня.

Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
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